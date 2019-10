Noord-Brabantse spaarpaal geeft geen boete, maar beloning

De spaarpaal is een opvallend object in het Noord-Brabantse Zundert. Bestuurders die niet harder dan de maximaal toegestane snelheid langs de snelheidsmeter rijden, brengen voor een lokaal doel geld in het laatje.

Zundert is de dertiende gemeente die de spaarpaal heeft verwelkomd. De unieke meter van de provincie is gewild: gemeenten staan in de rij om deze te mogen gebruiken.

Jeroen Hellebrekers, woordvoerder van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant: „De meter maakt onderdeel uit van de campagne NUL Verkeersdoden Brabant. Daarin werken provincie, politie, Rijkswaterstaat, gemeenten en scholen gezamenlijk aan verkeersveiligheid onder het motto: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden.”

Waarom worden er geen boetes, maar beloningen uitgedeeld?

„Wij willen op een positieve manier aandacht vragen voor verkeersveiligheid. Daarom belonen we gewenst gedrag in plaats van ongewenst gedrag te straffen.”

Hoe werkt de spaarpaal?

„De meter staat drie weken lang aan een weg waarop vaak te hard wordt gereden. Telkens als een automobilist niet harder dan de toegestane snelheid langs de spaarpaal rijdt, wordt er een paar cent gespaard. Als een bestuurder zich niet aan de snelheidslimiet houden, komt er niets in het potje.

Op de paal kan een automobilist zien hoe hard hij rijdt, of hij geld in de spaarpot brengt en hoeveel geld er in totaal al gespaard is.”

Om welke bedragen gaat het?

„Dat is afhankelijk van de gemeente waarin de paal staat. Elke gemeente financiert zelf de beloning voor de buurt en mag dus ook zelf bepalen hoeveel cent er gespaard wordt als een automobilist zich aan de snelheidslimiet houdt.

Gemeenten beslissen eveneens zelf hoe hoog het bedrag is dat maximaal gespaard kan worden. We zien dat dit varieert tussen de 500 en 2000 euro. Als het streefbedrag binnen is, gaat de spaarpaal uit.”

Voor welke doelen wordt er gespaard?

„Het gaat dan om lokale doelen. In ’s-Hertogenbosch is bijvoorbeeld gespaard voor nieuwe AED-apparaten, in Helmond ging het geld naar nieuwe skelters voor een speelveldje en in Berkel-Enschot kreeg de Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot de opbrengst.”

Wat wil de provincie met de snelheidsmeter bereiken?

„Het doel is hetzelfde als bij flitspalen, namelijk dat weggebruikers zich aan de snelheidslimieten houden.”

Werkt deze aanpak?

„We zien dat op plaatsen waar een spaarpaal staat, het aantal snelheidsovertredingen met zo’n 25 procent daalt; het is dus zeker een succesvol initiatief.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws