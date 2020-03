Noord-Brabant roept scholen op open te blijven

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg roept alle scholen in Noord-Brabant op om open te blijven. Dat voorkomt dat kinderen noodgedwongen thuisblijven en hun ouders niet kunnen werken. Als een leerkracht ziek is, kan de school misschien een beroep doen op vrijwilligers, zei Weterings tijdens een persconferentie in Den Bosch. Hij sprak namens de drie Brabantse veiligheidsregio’s.

„Opvang bij oma en opa is juist nu niet verstandig”, benadrukte Weterings. Oudere mensen zijn immers extra gevoelig voor het coronavirus. Alles moet worden voorkomen om besmetting van oudere mensen te voorkomen, aldus Weterings.

„Wij gaan met de onderwijskoepels praten over de opvang van kinderen in scholen. Die opvang is belangrijker dan het kunnen geven van goed onderwijs”, zei Weterings.