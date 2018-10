‘Noodzaak’ geen garantie voor merkmedicijn

Zelfs als een arts voor zijn patiënt een specifiek medicijn voorschrijft, verstrekt de apotheker vaak een ander middel met dezelfde werkzame stof. Dat blijkt uit een peiling van Patiëntenfederatie Nederland. Maar sommige patiënten kunnen gevoelig zijn voor een wisseling van medicijnen, waarschuwt de organisatie.

Van 2893 panelleden die vroegen om een specifiek merkmedicijn, kreeg ruim een kwart het niet mee naar huis. Zorgverzekeraars sturen er bij apothekers vaak op aan om andere medicijnen te verkopen met dezelfde werkzame stof, die goedkoper konden worden ingekocht, merkt de Patiëntenfederatie.

„Sommige mensen reageren heel slecht op steeds wisselende medicijnen. Het kan dan weken duren voor iemand weer goed is ingesteld. Dat moeten we voorkomen, noodzaak is noodzaak”, zegt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie.