„Noodzaak dierproef gedegen beoordeeld”

Of een dierproef echt noodzakelijk is, wordt in Nederland „transparant, zorgvuldig en gedegen” beoordeeld. Daarvoor zorgt het geldende vergunningsstelsel dierproeven. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw in reactie op een rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waaruit onder meer blijkt dat steeds meer honden en katten gebruikt worden in medische experimenten.

In 2017 werden 909 honden en 200 katten ingezet voor experimenten, tegen 656 honden en 89 katten in het voorgaande jaar. 450 van de honden en 67 katten stierven. In totaal werden in Nederland in 2017 530.487 dierproeven gedaan, een stijging van 80.613 (17,9 procent) vergeleken met 2016.

De toename is opvallend omdat het kabinet streeft naar meer dierproefvrij onderzoek in Nederland. Volgens Schouten is die overgang wel gaande. „Nieuwe methoden, zoals met menselijke stamcellen, bieden mogelijkheden die er vroeger niet waren”, meldt ze de Kamer in een brief. Ze belooft daarnaast een „versnelling” van het programma.