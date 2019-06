„Noodweerschade Rheden komt door tornado”

De schade in Rheden tijdens het noodweer van dinsdagavond is veroorzaakt door een tornado. Dat concludeert MeteoGroup. Het weerbureau deed zelf onderzoek naar de schade die is ontstaan door de krachtige windhoos.

Vanaf de provinciale weg in Rheden was een smal schadespoor te volgen van 50 tot 100 meter breed. Het spoor loopt kilometers het bos in. Daar zijn enorme bomen ontworteld of afgeknapt. Soms zijn toppen uit bomen gedraaid. Het weerbureau spreekt van “typische tornadoschade”. De wervelwind heeft met enorme kracht ook bomen uit de grond gedraaid. De windsnelheid lag rond de 150 kilometer per uur.

Een tornado, of een krachtige windhoos, is een slurf die uit een zeer zware onweersbui naar beneden komt. Dit type onweersbui wordt supercel genoemd. Zo’n supercel komt zelden voor in Nederland en gaat vaak gepaard met grote hagelstenen, krachtige windstoten en soms zelfs met een tornado.