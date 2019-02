Noodweerexces: geen straf na dodelijke steek

De rechtbank in Zwolle heeft geoordeeld dat een 47-jarige man schuldig is aan doodslag, maar heeft hem hiervoor geen straf opgelegd. De rechtbank vindt het aannemelijk dat sprake was van noodweerexces toen de man in augustus vorig jaar zijn slachtoffer om het leven bracht door hem met een mes in de linkerborst te steken.

Het slachtoffer ging die dag naar het huis van de man en diens vriendin. Er was al eerder iets voorgevallen in verband met een vermeende affaire tussen de vrouw en het slachtoffer. Er ontstond een flinke vechtpartij en de man probeerde het slachtoffer het huis uit te krijgen. Omdat het slachtoffer niet te stuiten was, heeft de man een koksmes uit de keuken gepakt en hij waarschuwde nog dat hij het slachtoffer zou neersteken. Die bleef de bewoners echter uitdagen. De man stak het slachtoffer daarop uiteindelijk in de borst.

De rechtbank vindt nu dat de man wel het recht had om zichzelf en zijn gezin te verdedigen en het mes als pressiemiddel te gebruiken. Omdat het slachtoffer ongewapend was, vindt de rechtbank het steken echter disproportioneel. Maar die disproportionele reactie van de man was het gevolg van de heftige emoties die hij ervaarde door de situatie.

Ook was hij zelf, gezien zijn longaandoening, fysiek niet opgewassen tegen het slachtoffer dat veel forser en gezonder was dan hijzelf. Getuigen hebben ook nog verklaard dat zij de man tientallen keren het slachtoffer hebben horen smeken weg te gaan.