Noodweer Wezep: Hond had stopcontact in zijn bek

Na zinderend hete dagen barstte donderdagavond op tal van plaatsen noodweer los. Zo spookte het in het Gelderse Wezep. „Onze meterkast is opgeblazen.”

De schrik staat Johanna van Weeghel vrijdagochtend nog in de ogen. „Dit heb ik in de 22 jaar dat ik hier woon nog niet meegemaakt”, zegt de oude Wezepse vrouw, haar looprek in de woonkamer binnen handbereik.

Donderdagavond veroorzaakte heftige regen en onweer in Wezep stevige wateroverlast. Water stroomde tal van woningen binnen. Onder meer aan de Veluwe-laan. „Om een uur of tien begon het te onweren en te regenen. De wc begon te borrelen”, vertelt Van Weeghel. „Mijn zus, die ook bij mij woont, zei: Je hebt de hele douche vol water staan. De slaapkamer stond ook helemaal blank. Mijn zus is tot half één ‘s nachts aan het dweilen geweest. Als ze water had weggedweild, kwam er weer een golf. Ik heb niet erg kunnen slapen.”

„Je bent een beetje van van slag, hè. Je moet het even verwerken”, zegt de thuishulp.

Zwarte rommel

Ook buurvrouw T. van Hoorn (86) is flink uit haar doen door het natuurgeweld. Ze opent de deur van de badkamer. „De douche stond helemaal onder water. Er dreef zwarte rommel rond. Ik hoop niet dat ik dit weer meemaak. Ik ben flink met een sproeier gaan schoonmaken.”

Ook aan de Egge, een soort villawijk in Wezep, ontstond donderdagavond nogal wat consternatie. Door blikseminslag viel de stroom uit en liepen tal van bewoners schade op. Her en der zijn vrijdagochtend busjes van installateurs te zien. De bewoner van het pand waar de bliksem insloeg, is kort van stof. „Ik heb het erg druk.”

Brandmelders

De buurvrouw, een moeder van 45, kreeg de schrik van haar leven. „Rond half elf hoorde ik een enorme harde klap. Ik was boven bij de kinderen. Brandmelders gingen af. Er ontstond rookontwikkeling. De deur van onze meterkast bleek eruit te zijn geslagen. In het tuinhuisje hangen stopcontacten los.”

Ze legt haar arm op de schouder van haar dochtertje. Het meisje wist donderdagavond niet wat ze meemaakte. „Ik dacht: We gaan eraan.” Haar moeder: „Gelukkig is er geen brand uitgebroken. Er is alleen materiële schade. Die is op te lossen.”

Kookplaat

„De hond kwam met een stopcontact in zijn bek naar me toe”, zegt Martijn van Dijck (43), ook woonachtig aan de Egge. Toen hij donderdagavond op de bank tv aan het kijken was, hoorde hij een „enorme” knal. „De stroom viel eruit. Het elektriciteitsbedrijf ging even later huis voor huis langs”, zegt Van Dijck, zijn hond aan de lijn. „Er is her en der materiële schade, maar gelukkig is het daar bij gebleven.” Tientallen omwonenden kwamen donderdagavond naar buiten. Van Dijck heeft door alle consternatie een kort nachtje gehad.

Een ouder echtpaar aan de Egge heeft de schrik ook nog in de benen. Hij: „De stoppen sloegen door.” Zij: „Het was zeer heftig. Internet ligt eruit, de telefoon ligt eruit, de verwarming is kapot. Het koffiezetapparaat is ook helemaal stuk. Maar gelukkig zijn er geen gewonden of doden gevallen. Stel je voor dat er kinderen waren verbrand.”

IJzer

Door de blikseminslag begaf de kookplaat van Tijmen Wessels (61) het. „Het was een megaklap. Ik ben geschrokken.” De inwoner van Wezep denkt dat de buurt rond de Egge extra gevoelig is voor blikseminslag. „Hier zit namelijk een ijzerhoudende laag in de grond. Die trekt bliksem aan. In het verleden, toen er nog geen huizen stonden, lagen koeien na onweer dood op de grond.”