Noodweer: hagelschade Vlagtwedde, bliksemschade Gemert-Bakel

De hevige regen- en onweersbuien van de laatste dagen hebben vooral in het midden en het zuiden van het land gezorgd voor schade, onder meer door wateroverlast. Het Noord-Brabantse Gemert-Bakel viel op met elf bliksemschades. In Zuid-Holland kregen vooral Dordrecht en Zwijndrecht het flink te verduren. In de Groningse plaats Vlagtwedde was het ook raak met 21 schademeldingen door een hagelbui.

Meldingen van overstromingen van riolen en water in kelders en huizen kwamen verder vooral uit Overijssel, Gelderland en Limburg, laat verzekeraar Interpolis weten.

De verzekeraar ontving tot nu toe 655 meldingen van schade aan woningen en voertuigen. De wateroverlast van woensdag in Zeeland is daarbij nog niet meegenomen: in Vlissingen werden vanwege het noodweer huizen ontruimd.