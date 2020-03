Noodverordening voor bestrijding corona per regio anders ingevuld

De 25 veiligheidsregio’s in Nederland vullen de noodverordening van het kabinet om het coronavirus te bestrijden ieder op hun eigen manier in. De noodverordening stelt onder andere bijeenkomsten van meer dan honderd mensen strafbaar, waardoor allerlei evenementen niet door kunnen gaan. Volgens een woordvoerster van het Veiligheidsberaad kunnen de veiligheidsregio’s in Nederland zelf beslissen welke maatregelen worden genomen.

Het kabinet kondigde de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus afgelopen zondag af. Zo moeten horecazaken dicht, met uitzonderingen voor hotels, maaltijdbezorgers en cateraars. De noodverordening is bedoeld om maatregelen af te dwingen. Wie zich er niet aan houdt loopt kans op straf. De veiligheidsregio’s moeten invulling geven aan de maatregelen, de gemeenten moeten die handhaven. Maar er zijn verschillen. „Bij de ene regio worden bijvoorbeeld markten verboden, bij de andere niet, daar worden dan weer voorwaarden gesteld aan het doorgaan van zo’n markt”, aldus de woordvoerster van het Veiligheidsberaad.

In Brabant wordt goed gehoor gegeven aan de verordening. „Dit doet ons goed, we zijn er trots op dat Brabanders er samen de schouders onder zetten om dit virus zo snel mogelijk een halt toe te roepen”, laten de voorzitters van de drie veiligheidsregio’s dinsdag weten.

Het niet naleven van de noodverordening kan een boete van ruim 4000 euro opleveren of een gevangenisstraf van maximaal drie maanden, zo staat in het Wetboek van Strafrecht.