Noodverordening om granaat bij Bandidosbaas

Bij een woning in Nieuwstadt, waar woensdag een handgranaat in de tuin werd gevonden, is sinds woensdagavond een noodverordening van kracht. De granaat lag in de tuin van de president van de Limburgse Bandidos, Harrie Ramakers. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief inmiddels gedemonteerd. Maar burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren, waar Nieuwstadt onder valt, laat voorbijgangers de komende weken preventief fouilleren.

De gemeente laat de straat Aan de Linde, waar de granaat werd gevonden, bewaken. Er wordt cameratoezicht geplaatst. Ook komen er verkeersremmende maatregelen in de straat. Deze blijven een maand van kracht.

Na de vondst van de granaat rond het middaguur werd de straat afgezet, enkele woningen zijn een tijdlang ontruimd geweest.

De woning van Ramakers was eerder al doelwit van een aanslag. In 2014 sloot burgemeester Hessels de woning voor drie maanden, na twee explosies voor de woning. Ook toen kwamen er verkeersremmende maatregelen en camera’s in de straat. Overigens bepaalde de rechtbank dat Hessels dat niet had mogen doen.

Wie verantwoordelijk was voor de aanslagen is nooit duidelijk geworden.

Afgelopen dinsdag besliste het gerechtshof in Den Bosch dat onder meer het chapter Sittard van de Bandidos mag blijven bestaan. Ramakers is president van dat chapter. Het Openbaar Ministerie eiste een algeheel verbod van de Bandidos, maar het hof ging daarin slechts ten dele mee. De landelijke organisatie werd verboden, maar plaatselijke chapters vallen buiten dat verbod.