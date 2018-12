Noodproviand uit WOII in museum

De grote noodvoorraad voedsel uit de Tweede Wereldoorlog die onlangs werd gevonden tijdens de verbouwing van een huis in Nijmegen, is binnenkort te zien in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek.

Het gaat om zeker honderd potten en blikken met levensmiddelen als jam, ingemaakte boontjes en havermout. Op zaterdag 15 december wordt de vondst van 14.00-17.00 uur aan het publiek getoond. Tegelijk is er dan een voedselproeverij van - andere- producten zoals die waarmee ze het in de oorlogs moesten doen.

Na de kortstondige expositie van de etenswaren worden ze opgeslagen. Mogelijk krijgen ze een plekje in het museum als de verbouwing klaar is, medio volgend jaar.