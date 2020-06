„Noodplan: drinkwater op rantsoen bij extreme droogte”

Het kabinet werkt aan een noodmaatregel om bij extreme droogte onze drinkwatervoorziening in stappen te kunnen inperken. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in het AD.

Eind vorig jaar heeft het RIVM al een aanzet gegeven voor een „escalatiesysteem drinkwaterbeperking”. Zo’n systeem bestaat uit vier fases. In de normale situatie (fase 1) zijn er geen beperkingen. In de ‘waakzaamheidsfase’ (fase 2) worden burgers en bedrijven opgeroepen om drinkwater te besparen. Vanaf de alarmtoestand (fase 3) zijn bepaalde handelingen niet meer toegestaan, zoals de tuin besproeien of het privézwembad vullen. In een crisissituatie (fase 4) mag drinkwater alleen worden gebruikt voor consumptie en hygiëne.

„Dit systeem is bedoeld voor noodsituaties”, zegt Van Nieuwenhuizen. „Er is nu geen aanleiding om zorgen te hebben over de drinkwatervoorziening. Alle bedrijven hebben nog voldoende capaciteit. Deze maatregel is vooral een voorschot op eventuele toekomstige tekorten door langdurige droogte.”