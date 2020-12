Noodmaatregelen voorbij in ‘relatief rustig’ Roosendaal

Burgemeester Han van Midden van Roosendaal heeft per direct de noodverordening ingetrokken die daar van kracht was vanwege overlast door jongeren. Volgens de gemeente is het de afgelopen dagen „relatief rustiger geworden”, waardoor de noodmaatregelen verplicht afgeschaald moeten worden.

De noodverordening gold voor de wijken Kalsdonk, Kortendijk, Kroeven, Langdonk en Westrand. Daar was het dagen achtereen onrustig door groepen jongeren die vuurwerk afstaken en brand stichtten.

Door het intrekken van de noodverordening komt onder andere het toegangsverbod voor mensen die niets te zoeken hadden in de wijk te vervallen. Datzelfde geldt voor het verbod op het dragen van gezichtsbedekking. Ook gaat de politie niet langer preventief fouilleren.

„Burgemeester Han van Midden, de officier van justitie en de teamchef van de politie blijven de actuele situatie uiteraard nauwgezet volgen”, aldus de gemeente. Agenten blijven onaangekondigde controles in de wijken uitvoeren en ook het cameratoezicht blijft in stand. „Mocht er een aanleiding zijn of nieuwe problemen te voorzien zijn, dan kunnen de noodmaatregelen per direct opnieuw worden ingesteld.”