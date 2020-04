Noodmaatregelen komen op gang in Caribisch Nederland

De financiële noodmaatregelen in verband met de coronacrisis komen nu ook in Caribisch Nederland op gang. Sinds begin april, toen de maatregelen beschikbaar kwamen, hebben ruim tweeduizend mensen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius steun aangevraagd. De helft van de aanvragen is inmiddels uitbetaald, de rest is nog in behandeling, laat het ministerie van Sociale Zaken weten.

Bedrijven die ten minste 20 procent minder omzet hebben door de crisis, kunnen maximaal 80 procent van hun loonkosten gecompenseerd krijgen. Ook mensen met een flexibel contract vallen onder de regeling, net als in Nederland. Zelfstandige ondernemers die hun inkomsten zien verdampen, kunnen dat laten aanvullen tot 80 procent van het wettelijk minimumloon, het zogenoemde bijstandsniveau.

Mensen die hun werk recent verloren door de gevolgen van de pandemie, kunnen ook bij de lokale tak van Sociale Zaken aankloppen voor ondersteuning. Zij krijgen dan 80 procent van hun laatst verdiende loon.

Sociale Zaken schat voor de eerste drie maanden waarin de regelingen van kracht zijn, zo’n 13 miljoen euro kwijt te zijn.