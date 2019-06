‘Noodkreet’ voor forensische opsporing

De Nederlandse Politiebond (NPB) maakt zich grote zorgen over de situatie bij de afdeling forensische opsporing van de politie. Volgens de bond is er een chronisch tekort aan menskracht waardoor er 1500 mensen werken, terwijl er "werk is voor het drievoudige, 4500".

De bond, die hierover een brandbrief heeft gestuurd naar minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) baseert die conclusie onder meer op gesprekken die zijn gevoerd met rechercheurs en leidinggevenden bij deze afdeling. Deze waren vaak "emotioneel en beladen", aldus de NPB.

Volgens de vakbond is er een "onhoudbare situatie ontstaan" en kent het ziekteverzuim op de afdeling de laatste vijf jaar een gemiddelde van 9 procent en meer. Niet elke ‘plaats delict’ wordt nog op sporen onderzocht en minder zaken worden opgelost, zeggen rechercheurs tegen de bond.

De NPB zegt dat de situatie komt door de vorming van de Nationale Politie, waarbij er 15 procent bezuinigd zou zijn op het personeelsbestand bij forensische opsporing.