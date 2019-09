Noodklok over capaciteit ov in steden

De vervoerscapaciteit van het openbaar vervoer in de steden bereikt haar plafond. Zo is de huidige en geplande capaciteitsuitbreiding van het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag niet voldoende om de verwachte reizigersgroei op te vangen. Het is tijd voor een nieuwe visie op het mobiliteitssysteem, en voor een integrale aanpak van alle mobiliteitsproblemen, stelt de Mobiliteitsalliantie.

In dat verbond zitten vervoerspartijen als NS, RAI-Vereniging, Transport en Logistiek Nederland (TLN), ANWB en stadsvervoerders. De coalitie wil dat mobiliteit nog hoger op de politieke agenda komt.

Zo is de snelle groei van het aantal reizigers door woningbouw duidelijk zichtbaar op het traject van de Randstad Rail tussen Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Door de woningbouw rondom dat traject, het toevoegen van extra stations en verhogen van de frequentie, is het aantal reizigers in de afgelopen jaren van 29.000 per dag gestegen naar 130.000 nu. En ook rond Amsterdam groeit het aantal reizigers enorm. De alliantie presenteerde onlangs al een deltaplan voor integrale aanpak.