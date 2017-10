Noodhulp per charter naar Sint-Maarten

Defensie stopt met de noodhulpvluchten met mensen en materiaal tussen Curaçao en het door orkaan Irma getroffen Sint-Maarten. Vanaf 3 oktober worden de vluchten uitgevoerd door de Canadese chartermaatschappij Voyageur Airways, die is ingehuurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toestellen van die maatschappij gaan vijf keer per week vliegen tussen de twee eilanden. Ze vervoeren vooral vracht en hulpverleners. Alleen als er plaatsen vrij zijn kunnen er ook andere mensen mee. Het gaat om mensen die op medische redenen weg moeten van Sint-Maarten of juist Sin-Maartenaren die vanuit Curaçao dringend naar huis moeten.

Het marineschip Zr. Ms. Karel Doorman is zondag aangekomen in de haven van Sint-Maarten. Het schip is beladen met hulpgoederen, zoals koelcontainers en drinkwater. De Karel Doorman is het grootste schip dat de marine heeft.