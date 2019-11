Noodgrepen om politie Amsterdam te handhaven

De capaciteit bij de politie in Amsterdam staat zo onder druk, dat burgemeester Femke Halsema, hoofdofficier van justitie John Lucas en politiecommissaris Frank Paauw zich gedwongen voelen om ingrijpende maatregelen te nemen. Halsema schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad.

Een aantal gespecialiseerde teams wordt tijdelijk opgeheven zodat de mankracht kan worden ingezet bij de basisteams (‘blauw op straat’, dat is noodhulp, wijkagenten, bemannen van politiebureaus en begeleiden van demonstraties en evenementen). Het gaat onder meer om het team opsporing van de dienst Infra, die zich richt op transportcriminaliteit in de haven en de criminele taxibranche, en om het Integraal Horecateam, dat onder meer coffeeshops controleert.

Twee politiebureaus, in de Jordaan en de Watergraafsmeer, gaan ’s avonds en ’s nachts dicht. Verspreid over de stad blijven vijf bureaus 24 uur per dag open. De maatregelen leveren op korte termijn 15.000 diensten op voor de basisteams. Ze gaan in eerste instantie zes maanden gelden.

„Dit is een pijnlijke, doch welbewuste beslissing”, aldus de burgemeester. Ze wijst erop dat de politie Amsterdam al jaren kampt met structurele krapte. Het werk neemt toe, maar het aantal agenten houdt daarmee geen gelijke tred. De druk is nog eens extra toegenomen na de moord op advocaat Derk Wiersum. Veel onderzoeken naar zware misdaad liggen stil en zaken die prioriteit moeten hebben, worden niet meer opgepakt. Nu ook de basiszorg dreigt te worden aangetast, is het tijd om in te grijpen, is de strekking van Halsema’s verhaal.

Vorige week lekte al uit dat Amsterdam het Team Bestrijding Ondermijning zou gaan opheffen als onderdeel van een pakket maatregelen om de personeelsproblemen bij de politie te lijf te gaan.