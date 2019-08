Noodbevel Eritrese conferentie onterecht

De burgemeester van Veldhoven had in april 2017 een meerdaagse conferentie van de stichting Nederlands Eritrees Platform niet mogen verbieden met een noodbevel. De Raad van State komt woensdag tot hetzelfde oordeel als de rechtbank in Den Bosch vorig jaar.

Het ging om een bijeenkomst van de jongerenorganisatie van het omstreden regime in het Afrikaanse land. Onder anderen een naaste adviseur van de president van Eritrea zou spreken. Al de dag voor de conferentie demonstreerden tegenstanders bij het congrescentrum. De politie moest hierbij ingrijpen. Duidelijk werd dat later weer een grote groep demonstranten op de conferentie zou afkomen. Het congrescentrum was lastig te beveiligen en de aanwezigheid van diplomaten en vertegenwoordigers van de Eritrese regering maakte de veiligheidssituatie nog gecompliceerder.

De burgemeester heeft zich volgens de Raad van State echter onvoldoende geïnformeerd over de mogelijkheden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld het inschakelen van meer agenten. „Nederland kent het grondwettelijke recht op vrijheid van vergadering. Dat wil zeggen dat ook bijeenkomsten die bij een deel van de samenleving weerstand oproepen, mogen plaatsvinden en zoveel mogelijk moeten worden beschermd”, aldus de Raad van State.