Nominatie Sinan Can voor Zilveren Nipkowschijf

Programmamaker Sinan Can behoort dit jaar tot de kanshebbers voor de Zilveren Nipkowschijf. Hij is als persoon genomineerd voor zijn programma’s Sinan zoekt de klas van Elias en Voorbij de grenzen van Saoedi-Arabië, beide uitgezonden door BNNVARA. De andere genomineerden voor de prestigieuze televisieprijs zijn de documentaireserie Stuk (VPRO) en de jeugdserie Zeven kleine criminelen (VPRO).

De Ere-Zilveren Nipkowschijf 2019 gaat naar Jeroen Pauw. De televisiepresentator werd woensdag in zijn eigen uitzending verrast met deze oeuvreprijs door juryleden Renate van der Bas (Trouw) en Angela de Jong (AD). De jury vindt dat Pauw laat zien dat hij al dertig jaar lang een begenadigde tv-persoonlijkheid is "die journalistieke diepgang kan combineren met broodnodige luchtigheid en ogenschijnlijke nonchalance." De jury is van mening dat de talkshowhost in zijn laatste seizoen van Pauw "meer dan ooit excelleerde in zijn vak als gespreksleider aan een tafel op de late avond."