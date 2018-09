Nog zes auteurs in de race voor BookSpot-prijs

Er zijn nog zes boeken in de race voor de BookSpot Literatuurprijs. Dat is de prijs voor het beste Nederlandstalige literaire boek, zowel fictie als non-fictie. De winnaar, die in november wordt bekendgemaakt, krijgt 50.000 euro.

De genomineerden zijn Suzanna Jansen (Ondanks de zwaartekracht), Peter Middendorp (Jij bent van mij), Arjen van Veelen (Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken), Peter Verhelst (Voor het vergeten), Aukelien Weverling (In alle steden) en Tommy Wieringa (De heilige Rita).

Eerder wonnen onder meer Jeroen Brouwers en Koen Peeters. Voorheen werd de onderscheiding uitgereikt onder de naam AKO Literatuurprijs en later de ECI Literatuurprijs.