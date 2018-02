Nog zeker tien jaar asielzoekers in Budel

De Nassau Dietzkazerne in Budel blijft nog zeker tien jaar een asielzoekerscentrum (azc). De gemeente Cranendonck en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben dat donderdag afgesproken.

De leegstaande legerkazerne werd in 2014 in gebruik genomen als azc vanwege de grote toestroom van vluchtelingen destijds.

Het azc in Budel is samen met Ter Apel en Veenhuizen een van de ontvangstlocaties van het COA. Volgens de nieuwe overeenkomst tussen beide partijen worden op de voormalige legerkazerne tot 2020 maximaal achthonderd asielzoekers opgevangen. Driehonderd opvangplekken worden ingezet als reservecapaciteit voor als de toestroom weer toeneemt. Bovendien is afgesproken dat de kazerne gerenoveerd zal worden, aldus het COA.