Nog weinig meldingen vorstschade wegen

Dankzij de vooralsnog zachte winter valt het aantal meldingen van vorstschade aan de snelwegen mee. Tot nu toe zijn er 35 meldingen van vorstschade geweest, tegenover ruim 150 halverwege februari vorig jaar, meldt Rijkswaterstaat woensdag.

Zowel weginspecteurs als aannemers van Rijkswaterstaat kunnen schade aan het asfalt doorgeven. Weggebruikers zelf kunnen ook een melding doorgeven, onder meer via de Twitterkanalen van Rijkswaterstaat. Als sprake is van acuut gevaar, wordt de rijstrook meteen afgezet en volgt een tijdelijke oplossing. Is er geen acuut gevaar, dan voert Rijkswaterstaat een spoedreparatie uit binnen 24 uur. Lichte schade en overlast wordt meegenomen in het geplande onderhoud.

Tot dusver is sinds 1 oktober vorig jaar 56 miljoen kilo zout gestrooid op de wegen. Dat is ongeveer een kwart van de totale zoutvoorraad waarmee Rijkswaterstaat het winterseizoen inging. Tijdens het vorige winterseizoen, dat officieel tot 1 mei loopt, is 90 miljoen kilo gestrooid, zei een woordvoerster. Toen was er volgens haar ook sprake van een zachte winter. In totaal kreeg Rijkswaterstaat toen ruim 260 meldingen van vorstschade.