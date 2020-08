Nog vijf personen vast na onrust in Haagse Schilderswijk

Van de 29 mensen die afgelopen nacht in de Haags Schilderswijk werden aangehouden, zaten er zaterdag aan het eind van de middag nog vijf vast. De 24 anderen mogen zich voorlopig niet meer vertonen in de wijk, meldt het Openbaar Ministerie.

Het is al een aantal nachten onrustig in de Schilderswijk. Afgelopen nacht gold daarom, net als donderdag, een noodbevel voor de buurt. Ook liepen jongerenwerkers, buurtvaders, wijkagenten en buurtpreventieteams door de straten om het gesprek aan te gaan met jongeren. Desondanks verzamelden zich in de loop van de avond ongeveer vijftig jongeren op de Vaillantlaan. Toen ze weigerden te vertrekken, werd direct een aantal mensen aangehouden onder meer voor het overtreden van het noodbevel, openlijke geweldpleging, belediging en bedreiging.

In de buurt van de Vaillantlaan en de Hoefkade bleven kleine groepen jongeren zich ophouden. Ze gooiden met stenen en zwaar vuurwerk naar agenten. Ook werd bij een kiosk voor sport- en spelmaterialen aan het Jacob van Campenplein brandgesticht. Om het vuur te kunnen blussen ondersteunde de Mobiele Eenheid de brandweer.