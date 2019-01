Van de tien mensen die gewond raakten door de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in het Haagse Laakkwartier liggen er nog vier in het ziekenhuis. Dat meldt een woordvoerster van de gemeente.

De politie is maandag een onderzoek begonnen naar de oorzaak van de ontploffing. Vermoedelijk was het een gasexplosie.

Na het instorten van de portiekwoningen zijn uit veiligheidsoverwegingen tientallen huizen in de omgeving ontruimd. Forensisch experts onderzoeken maandag een deel van de panden.