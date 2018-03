Nog vier arrestaties voor mishandelen trainer

Vier jongens uit Zwolle zijn opgepakt voor de mishandeling van een jeugdtrainer bij voetbalclub SV Zwolle vorige maand. Twee van hen zijn inmiddels weer vrijgelaten, twee anderen zitten nog vast. Eerder was een negentienjarige man uit Dordrecht opgepakt. Ook hij zit nog vast.

De mishandeling deed veel stof opwaaien. Het slachtoffer werd voor de ogen van zijn pupillen geslagen met knuppels en tegen het hoofd geschopt. Een week later werd de Dordtenaar gearresteerd, een week daarna een Zwollenaar. Afgelopen maandag pakte de politie drie andere Zwolse jongens op.

De trainer werd in december ook al mishandeld. Toen was een ruzie ontstaan tijdens een potje zaalvoetbal in een Zwolse sporthal. Tijdens de wedstrijd brak een kettinkje van een tegenstander, aldus het slachtoffer in meerdere media. De politie onderzoekt of er een verband is.