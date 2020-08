Nog verwarring over mondkapjesregels in centrum Amsterdam

In het centrum van Amsterdam is nog niet voor iedereen duidelijk wat de mondkapjesplicht precies inhoudt. Sinds 09.00 uur geldt deze in bepaalde gebieden voor personen boven de dertien jaar. In de winkelstraten Kalverstraat en Nieuwendijk hebben de meeste shoppers rond het middaguur wel maskers op, maar met name in het Wallengebied lijken veel mensen nog niet te weten waar de verplichting precies geldt.

In de Nieuwendijk en de Kalverstraat lijkt het bewustzijn woensdagmiddag rond 12:00 uur redelijk groot. Het overgrote deel van het - overigens niet in groten getale aanwezige - winkelend publiek draagt een mondkapje, al kan dit in sommige gevallen door de wijze van dragen beter een kinkapje genoemd worden. Vanuit een busje dat op de Dam geparkeerd staat, wordt in verschillende talen omgeroepen dat een draagplicht geldt. Daarnaast lopen ‘hosts’ van de gemeente in gele hesjes rond om gratis mondkapjes uit te delen.

In de omgeving van deze grote winkelstraten roept de reikwijdte van het verbod echter wel vragen op. Bij elke toegangsstraat- en steeg staan gele borden met in het Engels informatie over de draagplicht. Waar deze nu precies begint en eindigt, is alleen niet bij iedereen even duidelijk. Een medewerker van een winkel op de hoek van een van deze toegangswegen, ziet het vertwijfeld aan: ‘Hier geldt het wel, om de hoek geldt het niet. Dat is toch niet uit te leggen!’

Ook rond de Wallen heerst vertwijfeling. De eigenaresse van De Condomerie in de Warmoesstraat staat de stoep voor haar winkel te vegen en wijst op het gele gebodsbord schuin tegenover haar winkel. Dit staat niet goed naar de toegangsstraat gekeerd, zodat mensen er straal voorbij lopen. Overigens is zij voorstander van de draagplicht. Qua afstand houden was het de afgelopen tijd volgens haar „echt te gek voor woorden”. Ze merkt dat de bewustwording bij de buurtbewoners groot is, maar dat de meeste toeristen geen idee hebben van de nieuwe regel. Ze is nog niet uitgesproken of ze moet een stap opzij doen voor een dame die - zonder mondkapje en zonder zich om de afstandsregels te bekommeren - op haar winkel afstapt.

In het op dit tijdstip nog erg rustige Wallengebied lopen de meeste mensen rond met een onbedekt gezicht. Hoe dit zal zijn in de - naar verwachting veel drukkere - avond, moet nog blijken. Op de Albert Cuyp lijkt de mondkapjesdichtheid aan het begin van de middag in ieder geval al groter dan in de ochtend. Dat ook hier inmiddels ook hosts bezig zijn gratis kapjes uit te delen, zal hieraan zeker hebben bijgedragen.