Nog veel vragen over gedode vrouw Vlaardingen

De politie heeft nog veel vragen over een misdrijf vorige week bij de Krabbeplas in Vlaardingen. Daar werd in een sloot het stoffelijk overschot van een 21-jarige Rotterdamse gevonden. Inmiddels is duidelijk dat ze is gestoken. De 31-jarige verdachte, uit Schiedam, zit nog vast. Het is nog niet duidelijk of hij erbij betrokken was.

De vrouw was begin van de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 september voor het laatst gezien op haar werk bij een fastfoodketen in Rotterdam. Later die nacht belde haar bezorgde broer de politie. Om 06.30 uur vonden agenten haar lichaam.