Nog veel vragen over bedreiging burgemeester

Het is nog volstrekt onduidelijk wie burgemeester Wil Houben van Voerendaal met een vuurwapen heeft bedreigd en met welk motief. Justitie wil slechts kwijt dat het onderzoek gaande is en dat er nog geen verdachten zijn opgepakt. Een woordvoerster van de gemeente zegt dat „passende ondersteuning is geregeld” voor de burgemeester.

Andere bestuurders reageren geschokt op de bedreiging. „Vandaag zijn we allemaal de burgemeester van Voerendaal”, aldus voorzitter Jantine Kriens van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vindt het „verschrikkelijk dat een burgemeester, iemand die zich 24/7 met hart en ziel inzet voor de inwoners van zijn gemeente, met zulke bedreigingen te maken krijgt.”

Houben maakte woensdag in De Limburger bekend dat een gewapende man met een bivakmuts hem heeft opgewacht in het buitengebied. Hij was met de auto onderweg naar het gemeentehuis toen de man de weg opliep en het wapen op hem richtte, vertelde hij de krant. Dat gebeurde al op 26 februari, maar werd in het belang van het onderzoek stilgehouden. „Ik heb geen persoonlijke vijanden”, zegt Houben.

Collega-burgemeesters steken de VVD-bestuurder een hart onder de riem. „Wat Wil Houben heeft moeten doormaken, is vreselijk”, reageert burgemeester van Venray Hans Gilissen via Twitter. „Alle support en steun voor hem. En alle reden om strijd tegen criminaliteit en ondermijning te intensiveren.” Houbens partijgenoot Onno Hoes, burgemeester van Haarlemmermeer, vraagt zich af: „In welk land leven wij?”

Voerendaal meldt dat de bedreiging „enige impact heeft op de burgemeester en zijn gezin, maar ook op ambtenaren en inwoners”. Maar de gemeente verzekert dat dreigementen „op geen enkele wijze” het beleid negatief zullen beïnvloeden. Tegen L1 zei Houben dat hij „er weinig last van heeft” en na de bedreiging „gewoon lekker is gaan werken”.

De Zuid-Limburgse gemeente heeft eerder te maken gekregen met intimidatie. Vorig jaar brandde de auto van wethouder Patrick Leunissen uit, waarna de burgemeester het vermoeden uitsprak van een gerichte actie.