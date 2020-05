‘Nog veel onduidelijk over maatregelen per 1 juni’

De versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juni zijn nog voor veel mensen onduidelijk. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 30.000 mensen. Dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden is voor de ondervraagden helder, maar vooral jongeren weten niet wat verder wel en niet mag na het Pinksterweekend.

De helft (55 procent) van de ondervraagden onder de 35 jaar vindt de coronaregels na 1 juni duidelijk, tegenover 64 procent van de 35-plussers. Over specifieke plekken is nog meer verwarring. Meer dan de helft van de jongeren weet niet met hoeveel mensen je binnen (50 procent) en buiten (55 procent) mag afspreken. Ook wat er nou precies voor het balkon en de auto geldt, heeft lang niet iedereen scherp.

Hoewel de 1,5 meterregel duidelijk is, vindt men afstand bewaren tot andere mensen lastig, vooral in de supermarkt. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen: 50 procent van de ondervraagden lukt het niet. Voor zowel jongere als oudere ondervraagden is de supermarkt daarmee een onbehaaglijke plek in de coronacrisis, aldus het onderzoek.