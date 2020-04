Nog veel onduidelijk over fatale steekpartij 20-jarige Haagse man

Het is nog altijd onduidelijk wie eind vorig jaar de 20-jarige Bilal Aydin in Den Haag heeft doodgestoken. Twee 19-jarige mannen zitten vast op verdenking van (medeplegen van) doodslag, maar of zij hebben gestoken - en of een van hen de fatale steek in zijn wang heeft toegebracht - is niet bekend.

Tot nu toe zijn er veel verklaringen, maar niemand heeft met naam en toenaam willen verklaren wat zich echt heeft afgespeeld op 21 december op de hoek van de Goudriaankade en de Rijswijkseweg in Den Haag. Dat zei de officier van justitie woensdag tijdens de eerste inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag over deze zaak. Het lijkt erop dat het slachtoffer in een ruzie met een andere groep - voornamelijk bestaand uit leden van een Haagse rapgroep - verzeild is geraakt.

Door alle strenge coronamaatregelen mochten de verdachten niet in de rechtbank aanwezig zijn. Eduardo M. had - onder protest, benadrukte zijn advocaat - besloten zijn advocaat het woord namens hem te laten voeren. Gennaro van D. was via een telefonische verbinding aanwezig, maar die haperde continu. De rechtbank moest hem wel zo’n tien keer opnieuw bellen omdat de verbinding wegviel.

Volgens de officier van justitie zou Van D. Aydin hebben vastgehouden terwijl hij gestoken werd. Van D. zei daarover dat het „nooit had mogen gebeuren”. „Ik had niet de intentie om iemand om het leven te brengen.” De advocaat van M. liet weten dat hij ontkent met de fatale steekpartij te maken te hebben.

Het dodelijke voorval zorgde voor onrust in de Haagse wijken. Via Snapchat werd massaal een foto van verdachte M. gedeeld en werd hij als dader aangewezen. Leden van de rapgroep werden bedreigd. Vele mensen liepen mee met een stille tocht voor het jonge slachtoffer.

Wanneer de zaak verdergaat, is onduidelijk. Beide verdachten blijven vooralsnog in de cel, bepaalde de rechtbank.