Nog veel ondeugdelijke info op afvalproducten

Veel bedrijven geven nog steeds verkeerde informatie bij producten die je zou moeten eten bij het afvallen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekeek etiketten en websites van producten van 36 verschillende producenten. Slechts twee ondernemingen voldeden in hun informatie aan alle eisen.

„Uit het onderzoek bleek dat 21 van de 36 onderzochte bedrijven onjuiste voedingsclaims op of bij hun product(en) hebben staan. Bij producten van 28 bedrijven was er iets mis met de gezondheidsclaims op het etiket of de website en bij 19 bedrijven was er iets anders mis met het etiket”, aldus de NVWA.

Omdat het verboden is om misleidende informatie te verschaffen, mogen alleen aanbevelingen worden gehanteerd die wetenschappelijk zijn onderbouwd en wettelijk zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Acht bedrijven kregen een boete, 31 kregen er een waarschuwing en moeten hun informatie zo snel mogelijk aanpassen.

Een voedselclaim gaat over de ingrediënten, een gezondheidsclaim over bijvoorbeeld de mate en snelheid van afvallen. Ook getuigenissen, zoals van mensen die zich laten afbeelden in een broek die opeens vele maten te groot is, mogen niet.