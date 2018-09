„Nog veel nep-aanbiedingen in winkels”

Veel winkels lokken klanten nog steeds met nep-aanbiedingen, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder 65 winkels. Met van-voorprijzen suggereren aanbieders flinke kortingen, terwijl de doorgestreepte ‘van-prijs’ nooit is gerekend. Volgens de wet moet een doorgestreepte ‘van-prijs’ echter daadwerkelijk voorafgaand aan de aanbieding gerekend zijn.

Volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt moet de ‘van-prijs’ in de drie maanden voorafgaand aan de ‘voor-prijs’ zijn gecommuniceerd. De Consumentenbond peilde daarom drie maanden lang de prijzen bij vijftien supermarkten, vijf drogisterijen, vijf bouwmarkten en veertig webwinkels. Vooral webwinkels gaan de fout in, blijkt uit het onderzoek. In totaal 26 van de veertig winkels maakten zich schuldig aan prijsmisleiding door onterecht een prijsvoordeel te suggereren.

Volgens het onderzoek gaan onder meer postorderbedrijf Otto en webwarenhuis Fonq de fout in met hun aanbiedingen. Ook drogisterijketen Kruidvat adverteerde met een van-voor prijs die niet aan de regels voldeed.