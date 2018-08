Nog veel boosheid bij leerlingen VMBO

Bij eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht is nog veel boosheid. Dat zei interim-bestuurder Jan Rijkers van VMBO Maastricht vrijdag na het bellen van leerlingen die hun diploma alsnog hebben gehaald.

„De boosheid is nog niet weg bij iedereen. Daar is meer voor nodig”, zei Rijkers bij de schoolpoort, waar geslaagde leerlingen vanaf 17.00 uur hun diploma kunnen ophalen. 243 leerlingen kregen vrijdagmiddag een telefoontje dat ze alsnog geslaagd waren. „Die gesprekken verliepen niet altijd vrolijk”, zei Rijkers. „Er blijft boosheid en frustratie. We kunnen niet alle boosheid weghalen bij de leerlingen die zo lang op hun diploma moesten wachten.” Als pleister op de wonde organiseert de school later dit jaar een feestje voor de geslaagden.

Rijkers benadrukte dat het vmbo-diploma volwaardig is.