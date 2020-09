Nog twee verdachten vast na recordvondst crystal meth

In het onderzoek naar de vondst van 2500 kilo crystal meth in een loods in Rotterdam zitten nog twee verdachten vast. De aangetroffen drugs hebben een geschatte straatwaarde van 500 miljoen euro.

Een derde verdachte wordt donderdag op vrije voeten gesteld, bepaalde de rechtbank in Zwolle dinsdag. De vondst, volgens de politie de grootste in zijn soort in Europa, werd in juni 2019 gedaan. De drugs waren verstopt achter een extra muur in een loods. Via een luik achter een dartbord was de ruimte te betreden. In dezelfde maand werden grote hoeveelheden chemicaliën aangetroffen in bedrijfspanden in onder meer Brunssum, De Meern en Wateringen. Met die vloeistoffen kunnen synthetische drugs gemaakt worden. In juni dit jaar werden vier verdachten opgepakt.

Van het viertal zaten er dinsdag nog drie vast. Ze verschenen via een videoverbinding in de rechtszaal in Zwolle, voor een tussentijdse zitting in de zaak. Het drietal wordt verdacht van de invoer van de drugs, betrokkenheid bij de productie ervan en deelname aan een criminele organisatie. Het vermoeden is dat de crystal meth verstopt in gasbetonblokken vanuit Mexico via Spanje naar Nederland is vervoerd. De politie had in meerdere loodsen camera’s opgehangen.

De 31-jarige Eugene C. uit Rotterdam huurde de loods in zijn woonplaats. Hij is echter niet op beelden in de loods gezien, benadrukte zijn raadsman. Hij komt donderdag op vrije voeten mede omdat zijn rol beperkt lijkt. De telefoons van de 34-jarige Quincy H. en de eveneens 34-jarige Özgür T. uit Den Haag zijn lange tijd getapt. Daaruit blijkt geen betrokkenheid bij de enorme hoeveelheid drugs in Rotterdam, zeiden hun raadslieden.

T. en H. blijven vastzitten, zo bepaalde de rechtbank in Zwolle, omdat bij hen de verdenking zwaarder is. Op 10 december volgt een regiezitting in de zaak.