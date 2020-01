Nog twee mensen vast voor vasthouden van man in Groningen

De politie heeft nog een zevende persoon aangehouden in het onderzoek naar een 24-jarige man die in Groningen werd vastgehouden in een huis. De Groninger werd in de nacht van donderdag op vrijdag gewond in het huis aan de Kometenstraat aangetroffen.

Volgens de politie is uit onderzoek vast komen te staan dat het slachtoffer daadwerkelijk tegen zijn wil werd vastgehouden. Eerder hielden agenten zes mensen aan. Vijf personen zijn weer vrijgelaten omdat zij niet bij de zaak betrokken bleken te zijn geweest.

Het duo dat nog wel vast zit, zit in beperkingen.