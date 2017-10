Nog twee jongens opgepakt voor misbruik

De politie heeft dinsdag nog twee jongens uit Tilburg aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van een 24-jarige vrouw. Eind september werden al vijf jongens opgepakt in deze zaak.

De jongens van vijftien en zeventien jaar en de vijf anderen in de leeftijd van vijftien tot en met achttien jaar worden ervan verdacht de vrouw uit Tilburg-Noord over een langere periode te hebben misbruikt. Ze heeft hierover in februari aangifte gedaan.

De opgepakte jongeren horen bij een jeugdgroep in Tilburg-Noord. De politie verdenkt ze ook van het stelen van spullen van de vrouw.