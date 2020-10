Nog twee jongens opgepakt voor fatale mishandeling Arnhem

Twee minderjarige jongens uit Arnhem zijn opgepakt, omdat ze betrokken zouden zijn bij de fatale mishandeling van een 73-jarige inwoner van die stad op woensdagavond. De jongens hebben zichzelf gemeld, aldus de politie vrijdag. Er zijn nu zes verdachten, van wie er vijf minderjarig zijn. De meerderjarige verdachte is een 18-jarige uit Rozendaal.

Een minderjarige jongen uit Westervoort, die donderdag werd opgepakt, is vrijgelaten omdat hij volgens de politie niet langer verdacht wordt van de mishandeling.

Eén Arnhemse verdachte meldde zich donderdagavond bij de politie, de andere Arnhemse jongen deed dat vrijdag. Donderdagmiddag hield de politie jongens uit Rozendaal, Westervoort en Arnhem aan. Alle verdachten worden nog verhoord. De politie werkt met 25 rechercheurs aan het onderzoek naar de mishandeling, die burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem „afgrijselijk en monsterlijk” noemde.

Over de aanleiding voor de mishandeling kan de politie vrijdagmiddag nog niets zeggen. „We merken dat er veel vragen zijn en geruchten rondgaan, vooral over de toedracht. We onderzoeken alle mogelijke scenario’s”, aldus de politie.

Drie verdachten moeten vrijdag naar de onderzoeksrechter in Arnhem, die zal beslissen of ze nog langer worden vastgehouden. Van de andere drie verdachten wordt in het weekeinde besloten of ze nog langer moeten blijven vastzitten en aan de rechter-commissaris worden voorgeleid.