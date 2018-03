Nog twee arrestaties na vechtpartij rechtbank

De politie heeft nog twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht dat ze betrokken zijn geweest bij de massale vechtpartij in de rechtbank in Den Bosch op 21 februari. De Bosschenaren (29 en 57 jaar) meldden zich woensdag op het politiebureau in Den Bosch. De oudste verdachte zit nog vast, de jongste mocht na verhoor naar huis.

Kort na het begin van de rechtszaak over een fatale schietpartij in Best vorig jaar vielen nabestaanden van het slachtoffer de verdachte aan.

Vorige week werden al drie verdachten aangehouden, onder wie twee broers van de doodgeschoten Bosschenaar. Zij zitten nog vast op verdenking van bedreiging en openlijk geweld.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en is nog actief op zoek naar ten minste één verdachte.