Nog twee aanhoudingen na protest boeren

De politie heeft nog twee aanhoudingen verricht na het uit de hand gelopen protest van de boeren maandag bij het provinciehuis in Groningen. Een 39-jarige man uit Midden-Groningen is opgepakt omdat hij met zijn trekker de deur forceerde van het provinciehuis. Een 30-jarige man uit Tynaarlo zit vast omdat hij bijrijder was op de trekker die hekken omver reed op de Vismarkt. Naar de man die deze trekker bestuurde, is de politie nog op zoek.

Maandagmiddag werd al een 18-jarige man uit Westerkwartier aangehouden die met een trekker inreed op een van de politiepaarden. Deze verdachte zit nog vast.

De politie stelt een nader onderzoek in naar de incidenten.