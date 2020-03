Nog steeds weinig draagvlak voor kweek proefembryo

Nog geen derde van de Nederlanders, namelijk 31 procent, is voor het opheffen van het huidige verbod op het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat het Rathenau Instituut woensdag presenteerde.

Ten opzichte van een eerdere studie uit 2007 is het draagvlak voor het verruimen van de Embryowet daarmee afgenomen. In dat jaar kon nog 37 procent van de bevolking zich vinden in het verruimen van het kweekverbod.

In 2016 kondigde minister Schippers (VWS) namens het kabinet-Rutte II aan de wet te willen versoepelen. Het huidige kabinet trok de wijziging die daarvoor moest zorgen echter in, met als argument dat de opvattingen van de kiezers nog onvoldoende in kaart waren gebracht en bediscussieerd.

NPV-directeur Van Dijk noemt het Rathenau-onderzoek en de conclusies ervan belangrijk. „Wat technisch haalbaar is, blijkt voor een meerderheid niet doorslaggevend te zijn.” De opvattingen van de bevolking kunnen echter verschuiven, waarschuwt hij.

Het onderzoek dat het Rathenau woensdag presenteerde, is uitgevoerd in oktober 2019. Een reeks door het ministerie van VWS georganiseerde publieksdebatten over het kweekverbod is onlangs afgerond.

In een donderdag gepresenteerd eindverslag over deze debatten staat te lezen dat een meerderheid van 73 procent van de bevolking voor versoepeling van het kweekverbod is, waarvan 56 procent onder voorwaarden. Over de vraag welke voorwaarden cruciaal zijn, lopen de meningen uiteen.