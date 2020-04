‘Nog steeds te weinig mondkapjes en desinfecterende middelen’

Er zijn in de zorg nog steeds te weinig beschermende middelen zoals mondkapjes en spatbrillen. Ook is er een tekort aan desinfecterende middelen. De materialen die er wel zijn, deugen bovendien vaak niet, waardoor de veiligheid van de zorgverleners onnodig in het geding komt. Dat stelt NU’91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden.

NU’91 hield een enquête onder zorgverleners om de problemen in kaart te brengen. De vragenlijst werd 6500 keer ingevuld. In 92 procent van de gevallen blijkt dat de beschikbaarheid van beschermende middelen nog steeds onvoldoende is. En dat terwijl het parlement onlangs had beloofd dat deze week de beschermende middelen op orde zouden zijn, aldus NU’91.

Omdat mondkapjes soms ontbreken, zoeken verpleegkundigen soms naar alternatieven die niet veilig zijn. „Zo zijn er meerdere verhalen binnengekomen van verpleegkundigen in de wijkzorg die werken met zelfgemaakte mondkapjes van stof of keukenrol. Vaak moet er, vanwege de schaarste, langer met middelen worden gedaan of worden producten, zoals schorten, 24 uur gebruikt. De kans op besmetting wordt zo voor de zorgverlener en de patiënt vele malen groter”, stelt NU’91.

Voorzitter Stella Salden van NU’91 vindt de uitkomsten zorgelijk. „Veel zorgprofessionals maken zich zorgen om hun eigen veiligheid, maar ook om die van hun patiënten en hun gezin. Zodra zij deze angsten uitspreken naar hun werkgevers, worden ze hierin niet altijd serieus genomen.”