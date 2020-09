Nog steeds te veel vervuilende stoffen in Rijnwater

Er zitten nog steeds te veel resten van chemicaliën, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en afbraakproducten in het water van de Rijn. De drinkwaterbedrijven willen worden betrokken bij de verstrekking van lozingsvergunningen, opdat ze op tijd kunnen waarschuwen voor lozingen die het drinkwater van miljoenen mensen kunnen vervuilen. Er moet ook strenger worden gehandhaafd op lozingen.

Dat stelt RIWA-Rijn, het samenwerkingsverband van alle drinkwaterbedrijven die water gebruiken uit de Rijn en de zijtakken daarvan. De bedrijven die drinkwater bereiden uit de Maas doen eenzelfde oproep.

Volgens RIWA-Rijn neemt de concentratie van een aantal van oudsher bekende ongewenste stoffen af. Maar daar zijn meteen andere en nieuwe stoffen voor in de plaats gekomen. Aangezien miljoenen mensen drinkwater gebruiken dat uit rivierwater is gemaakt, is het volgens de bedrijven „van levensbelang” dat het toezicht op watergebruik zo strikt mogelijk is.

„We worden te vaak geconfronteerd met nieuwe stoffen die in grote hoeveelheden onder een vergunning worden geloosd”, zegt voorzitter Gerard Stroomberg van RIWA-Rijn. Het is volgens hem heel moeilijk om alle informatie rond een vergunningverlening boven water te krijgen. Soms zijn onderdelen geheim vanwege bedrijfsinformatie, andere keren is niet duidelijk waar het dossier voor de vergunningverlening zich bevindt. Omdat milieu-informatie altijd toegankelijk hoort te zijn, dringen de drinkwaterbedrijven aan op een centraal en openbaar informatiepunt.

Rijkswaterstaat is recent begonnen met het controleren van de ongeveer achthonderd vergunningen die de dienst heeft uitgegeven. De drinkwaterbedrijven pleiten ervoor dat andere overheden dat ook gaan doen.