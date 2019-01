Nog steeds problemen met trams in Amsterdam

Een kapotte transformator gooit het tramverkeer in Amsterdam al een paar dagen in de war. Een stroomstoring zorgde eerder deze week voor het defect en dat leidt tot vertragingen.

Trams kunnen maar op halve kracht de remise bij de Havenstraat uit. Het uitrijden duurt daardoor langer en dus rijden er op veel routes minder trams. De transformator blijkt ook nog eens niet te repareren, zodat er een vervangend exemplaar moet komen. Als dat is geïnstalleerd, en alles werkt, dan rijden de trams nog voor het weekend in de ochtend op normaal tempo uit, meldt het vervoerbedrijf GVB, dat excuses aanbiedt. „We realiseren ons dat lang wachten met deze kou niet fijn is. En volle trams ook niet.”