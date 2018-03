Nog steeds onduidelijkheid over „puzzellijk”

De politie vraagt in het programma Opsporing Verzocht opnieuw aandacht voor het ‘puzzellijk’. Het is nog altijd onduidelijk wie de man is van wie het lichaam in juni 2005 in delen in het water van de Nieuwe Gouw in Amsterdam-Noord werd gevonden. Uit DNA test is gebleken dat hij voorouders in het Midden-Oosten had en dat hij gezien een uitsparing tussen zijn tanden waarschijnlijk veel (water-)pijp rookte.

Het hoofd van de man, die op het tijdstip van overlijden tussen de dertig en veertig jaar moet zijn geweest, werd door twee vissers ontdekt. Daarna werden ook een mensenvoet, twee onderbenen en een onderarm gevonden die aan de man toebehoorden. Een romp is nooit gevonden. Een in 2006 gemaakte gezichtsreconstructie gaf geen duidelijkheid over zijn identiteit.

Door deze zaak actueel te houden hoopt het onderzoeksteam dat iemand die jaren geleden iets niet kon of durfde te vertellen, dat nu wel doet. Ook hopen rechercheurs eventuele nabestaanden in het buitenland te kunnen bereiken.