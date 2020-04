Nog steeds onduidelijkheid coronamaatregelen studentenhuizen

Studentenvakbond LSVb krijgt nog steeds vragen van studenten in studentenhuizen over hoe ze moeten omgaan met de coronamaatregelen, zegt voorzitter Alex Tess Rutten. De jongeren, die met soms wel vijftien of twintig mensen in één pand wonen en daar sanitair en keuken delen, moeten veel moeite doen om de anderhalve meter afstand te houden.

Vaak lukt het, maar soms ook niet. Mensen willen toch op ongeveer dezelfde tijd hun avondeten klaarmaken, aldus Rutten, zoiets is lastig over de dag te spreiden. Veel studentenhuishoudens houden er echter strenge maatregelen op na, zeker als het gaat om externe contacten: zoals geen bezoek en maar één persoon per dag die boodschappen doet. Toch is er nog onduidelijkheid, zo lijkt het, met name als de studenten hun neus buiten de deur steken.

Enkele bewoners van een Utrechts studentencomplex hebben al boetes opgelopen van naar eigen zeggen 390 euro per persoon, omdat ze in de gezamenlijke voortuin zaten te eten aan een tuintafel die daar altijd staat. „Het is vreemd dat studenten die binnenshuis noodgedwongen bij elkaar op de lip zitten, beboet worden als ze samen in de tuin gaan zitten”, vindt Boukje Dotinga van VIDIUS-studentenunie, de Utrechtse studentenvakbond. In Amstelveen kregen onder meer studenten die op een balkon en dus in de buitenlucht stonden ook boetes. Het ging volgens een zegsman van de VU om de aanwezigheid bij kleine feestjes.

De coronamaatregelen brengen studenten overigens ook op nieuwe ideeën. In onder meer Delft gaan ze werken met tablets aan muren van studentenhuizen voor het betalen van consumpties uit gezamenlijke voorraden: „Wie een blikje fris of zakje chips pakt voert dat in, zodat de kosten eerlijk worden verdeeld. Zo kan je alles gezamenlijk inkopen en hoef je niet voor elke snack zelf de deur uit”, aldus een van de bedenkers.