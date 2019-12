Nog steeds druk op de wegen door protesten

Rond 10.30 uur is het nog steeds druk op de Nederlandse wegen door de boerenprotesten, vooral in het noorden en oosten. De verkeersdiensten melden drukte en files richting de Eemshaven (N46) en bij Hilversum (waar de afrit Hilversum-Noord dicht is). Op de A2 richting Utrecht staan trekkers langs de weg bij Beesd, maar soms ook schuin op de weg.

Vanuit Nijmegen richting Utrecht is het op de A2 nog steeds druk, evenals op de A15 richting Gorinchem. Verkeer richting Utrecht op de A12 vanuit Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. De politie heeft trekkers weggeleid voor de Wijker- en Velsertunnel. Ook zijn er files op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, bij knooppunt Velperbroek.