Nog rustig op Schiphol ondanks staking

De staking van het KLM-grondpersoneel leidde maandagochtend nog niet tot grote drukte op Schiphol. De meeste reizigers waren op de hoogte van de werkonderbreking. Bovendien had KLM uit voorzorg al elf Europese vluchten geannuleerd.

Ook één vlucht van KLM-dochter Transavia was geschrapt. Het is onduidelijk of dat vanwege de staking is.

Bij de incheckbalies van KLM was geen sprake van lange rijen. Het personeel aan die balies doet overigens niet mee aan de werkonderbreking tussen 08.00 uur en 10.00 uur. Een medewerker van Schiphol verwacht mogelijk wel problemen later op de ochtend. Als de koffers die reizigers aan de balie inchecken niet meer kunnen worden verwerkt, zou dat tot „chaos” kunnen leiden.