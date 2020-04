Nog permanente politiebewaking bij medicijnenfabriek Zeewolde

De medicijnenfabriek Ace Pharmaceuticals in Zeewolde wordt nog steeds permanent bewaakt door de politie. De bewaking gaat voor onbepaalde tijd door, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

De politie surveilleert al bijna drie weken bij de fabriek, die naar verluidt het malariamedicijn chloroquine maakt. Er loopt momenteel onderzoek naar de werkzaamheid van chloroquine tegen Covid-19.

De woordvoerster van het OM zegt dat het productieproces niet in gevaar mag komen. „Er is een ontzettend belangrijk productieproces gaande dat ongestoord plaats moet kunnen vinden. De bewaking is puur preventief.”