Nog ongeveer 150 coronapatiënten in ziekenhuizen

In ziekenhuizen liggen in totaal nog 151 patiënten met het coronavirus. Dat is het laagste aantal in maanden. Het betekent dat elk ziekenhuis gemiddeld minder dan twee patiënten nog behandelt, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Afgelopen zondag telden de ziekenhuizen nog meer dan 200 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Twee weken geleden waren het er meer dan 300.

Van de coronapatiënten liggen 25 nog op de intensive care. In de afgelopen week is dat aantal ongeveer gehalveerd. Verder liggen nog 126 patiënten op verpleegafdelingen.

Op de intensive cares liggen ook 586 mensen met overige aandoeningen, zoals kanker of ernstige hartklachten. In totaal behandelen de ic’s nu 611 mensen. Dat aantal schommelt al ongeveer een maand rond de 600. Onder normale omstandigheden zouden nu ongeveer 900 mensen op een intensivecareafdeling liggen, maar de reguliere zorg komt moeizaam op gang.